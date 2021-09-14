司法院14日舉行記者會說明大法庭制度，據司法院統計，大法庭制度從2019年7月4日施行迄今，2年多來已統一法律見解54件，在解決裁判歧異、統一法律見解上，發揮相當功能，司法院將持續推動大法庭制度，檢討精進，讓裁判品質更臻妥適。

司法院表示，大法庭制度建立的目的，是為了強化統一法律見解，回歸司法審判權的機制。相較於過去判例、決議的制度，大法庭須對外公開，舉行言詞辯論，讓各種見解得以充分溝通交流。對於社會關注的重大法律爭議，也能透過大法庭達成統一見解。

大法庭聚焦解決法律爭議，終審法院審判庭負有法律歧異提案義務，預防裁判歧異；且為了保障當事人的訴訟參與，當事人也可以促請受理案件的審判庭行使提案權。

根據司法院統計，大法庭制度施行2年多來，已達成統一見解54件，其中以刑事大法庭28件最多，民事大法庭及最高行政法院大法庭則各有13件。