基隆一名李姓女子於疫情間違反防疫規定，在室內和其他4名友人群聚打麻將，基隆市衛生局裁罰6萬元罰鍰，近日遭移送法務部行政執行署宜蘭分署執行，發現李女還欠繳交通罰鍰18萬6000元，並遲遲未繳納，宜蘭分署已查封她名下13筆土地，如仍不出面處理，不排除拍賣土地抵償欠款。

基隆市警察局第二分局東光派出所6月5日晚上10點多接獲通報，位在信義區東明路段某民宅有多人群聚。員警抵達現場時，於屋內發現李女及4名友人正在打麻將，現場雖無賭博等抽頭行為，但當時正處全國疫情三級警戒期間，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，依傳染病防治法開罰，全案移由基隆市衛生局裁罰。

由於李女未於繳納期限內繳納罰鍰，案件移送法務部行政執行署宜蘭分署，調查李女名下財產資料，並核發扣押命令及進行多次催繳，也曾到其基隆戶籍地現場執行，但李女仍不出面處理。

宜蘭分署更查出，李女除欠繳此筆6萬元罰鍰外，還欠繳交通罰鍰18萬6000元，滯納罰鍰總計高達24萬6000元，決定查封其名下位於新北市瑞芳區13筆土地，並到其戶籍地張貼查封通知函，若李女仍不出面處理，將不排除將拍賣其名下土地以抵償欠款。