發財貨車路上隨處可見，不過就有民眾不禁好奇，為何這些貨車清一色都是藍色？對此就有內行人點出背後關鍵，直言「如果換成其他顏色就不行」，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（13日）在PTT「八卦板」PO文指出，早期在台灣常被拿來做小生意或是小公司載貨用的發財車，90％都是藍色烤漆，偶爾有白色的，但其他顏色幾乎沒看過，讓他不禁好奇問道，「發財車為何通常是藍色的？這算是一種台灣特色嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「因為藍漆最便宜」、「藍色，區別、漆便宜」、「說是耐髒，不保養的話，表面風化了也不會太難看」。

《臺灣色實驗室Taiwan Color Laboratory》臉書粉專過去就曾解釋背後原因，指稱三陽工業製造機車起家後，又與當年的技術夥伴Honda合作生產了一部小貨車和小轎車，小貨車命名為「發財」，小轎車命名為「富貴」，其中發財車可謂國內平頭式輕型商用卡車的始祖，再加上名稱響亮，因此國人一直都將這類的車叫做「發財車」，並沿用至今。

至於為何藍色的車色是台灣貨車車廠的大宗色，主因在於藍色比較耐髒，「就算不保養烤漆，任憑金油層都風化光了，顏色還是可以有一定的亮度，不會像其他顏色變得黯淡」。