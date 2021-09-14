6吋晶圓代工廠茂矽（2342）8月營收為1.81億元，創逾一年以來新高，年增13.75%，月增4.13%，第三季隨著二極體及MOSFET等客戶投片力道增強，營運可望比第二季持續成長。

茂矽上半年受惠於國際IDM大廠擴大下單，產能利用率保持滿載，加上材料成本增加，上半年就開始向客戶調漲報價，使上半年營運表現比去年同期轉好。展望下半年，公司產能依舊滿載，加上產品可望持續漲價，法人估下半年營運將有機會繳出優於上半年的成績。

茂矽上半年受惠需求穩健加上產品漲價，以及業外回穩，整體營運好轉，上半年營收為8.89億元，平均毛利率20%，加上業外明顯回穩，稅後淨利0.68億元，相較2020年同期的虧損2.48億元轉虧為盈，每股淨利0.43元。第二季營收為4.78億元，平均毛利率上升至23.54%，但業外有虧損，每股稅後淨利0.15元。

茂矽8月營收1.81億元，為去年7月以來新高，前8月營收12.44億元，比去年同期微減0.05%。

另外，公司去年度將以資本公積配發每股現金0.5元，預計10月1日除息。