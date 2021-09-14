美國布朗大學戰爭代價計畫與國際政策中心13日發布最新研究報告。報告中指出，自911攻擊事件發生後迄今，五角大廈已花了約14兆美元；其中，高達一半以上的金流流入營利性的國防承包商之手。然而，過去美軍在戰區的責任往往是由軍隊自己完成，如今卻高度依賴私人承包商，這成為阿富汗任務失敗的原因。

研究報告指出，在後911時代的戰爭中，與五角大廈簽約的美國企業不只處理戰區油料運送或部隊糧食動線等後勤工作，甚至還執行培訓、武裝阿富汗安全部隊等關鍵任務。

儘管如此，塔利班卻花不到1個月就席捲全阿富汗，並造成政府部隊的崩潰。甚至可以說，短短數周內、甚至在美軍完成阿富汗撤軍前，美國斥資數十億，花了20年才建立的阿富汗政府與軍隊，就遭到塔利班以摧枯拉朽之勢瓦解。

對此，拜登強調責任在於阿富汗人身上。「我們給了他一切機會，但我們無法注入的是戰鬥意志。

布朗大學戰爭代價計畫與國際政策中心的哈東（William Hartung）認為，美軍有必要檢視在後911戰爭之中，美軍依賴私人承包商在整個戰爭過程發揮的作用。

※只有承包商懂得維修美製裝備

在阿富汗戰場，甚至傳出私人承包商遭指控支付保護費給當地軍頭與塔利班分子，而五角大廈堅持為阿富汗空軍裝備複雜的黑鷹直升機與其他戰機，除美國承包商外，阿富汗人幾乎不知道怎麼進行維修。

哈東談到這種過度依賴私人承包商，導致適得其反的效果時，他提到「光是保護費已過於離譜，種種一切破壞美方任務，也讓美軍處於危險之地，這一切都讓人憤怒」。

※承包商死亡人數較美軍高

事實上，2021年年初，在拜登啟動最後一波阿富汗撤軍前，阿富汗與伊拉克承包商的數量已遠遠超過美軍人數。另根據戰爭代價計畫評估，美軍在後911的所有衝突中，約7000名軍人與近8000名承包商死亡，後者的人數已超過前者。

不過，專門代表與政府簽約的私人企業組織「專業服務委員會」，則引述美國勞工部的數字，宣稱自2001年來已有近4000名聯邦承包商死亡，數字遠遠較低於前項估計。

「專業服務委員會」更強調，「過去20年以來，與政府簽約的承包商為美國、盟軍、阿富汗軍隊與阿富汗政府其他部門，提供廣泛且重要的支持，還包括人道主義與經濟發展援助」。

※承包商讓美軍維持精簡與效率

報告進一步指出，自2001年9月11日以後，美國官員就將私人承包商視為軍事回應的重要組成元素。這項政策起於當時副總統、哈里伯頓公司（Halliburton）前行政總裁錢尼。到了2008年，哈里伯頓公司就拿下美國政府超過300億元的資金，協助伊拉克與阿富汗建立並營運基地、為軍隊籌措伙食與其他工作。錢尼與私人承包商辯稱，由私人企業負責軍人在以前戰爭中的工作，可以讓美軍維持精簡、效率並符合成本效益。

到了2010年，由於美國在伊拉克與阿富汗同時進行戰爭，導致五角大廈的開銷激增3分之1以上。與此相配合的是社會氛圍，在911事件發生後，不只是美國民眾支持軍隊，政治人物也爭相地表達對國家與軍隊的支持，整個國家的安全意識隨之提升。

在911攻擊一個月後，時任波音公司副總裁史東塞佛（Harry C. Stonecipher）表示，「任何不投票支持保衛國家所需資金的議員，都應該在明年11月後找新工作(指落選)」。就是前述氛圍最佳解釋。

※簽約數過多、五角大廈無力監督

報告指出，五角大廈高達3分之1的合約，僅由5家武器製造商拿下。以上一個財政年度為例，洛克希德馬丁自五角大廈合約中獲得的預算，已占國務院與美國國際開發總署(United States Agency for International Development USAID)整個預算的1倍半。議員與政府特別調查人員更指出，五角大廈與私人承包商簽署的合約數量，已遠遠超過其能監督的範圍。

研究以五角大廈與承包商簽署由約旦運送油料至伊拉克的特別合約為例，佛州共和黨官員因自該合約賺取超額利潤約數百萬美元，而遭立法者指控謀利；然而，至少18名軍人卻因伊拉克基地的接線不良而觸電身亡。責任該由主要承包商凱洛格・布朗・路特 (KBR)負責，而這只是承包商後勤與重建工作不合格的眾多案例之一。

※承包商協助訓練安全部隊

報告進一步表示，塔利班在阿富汗驚人的勝利，更凸顯美軍過度依賴承包商恐加劇阿富汗安全部隊的困境。美軍堅持阿富汗空軍使用美製直昇機；但阿富汗人更青睞俄國直升機，因為更容易駕駛、可由阿富汗人維修，並適合崎嶇的阿富汗，這些都是它的優點。

2021年春季與夏季，當美國承包商與美軍一同撤出，連帶如何維修美製飛機的知識也一起中斷；當時，阿富汗高層向美軍抱怨，這等於剝奪他們面對塔利班的重要優勢。

哈東還表示，美國向阿富汗提供數十億美元，監管制度卻是何其得鬆散，導致嚴重貪腐問題，這成為美方支持的阿富汗政府失去民心與軍心士氣低落的原因之一。

時任歐巴馬政府國務卿的希拉蕊在任內更指責，在戰區中面臨危險的國防承包商，往往提供金錢向當地武裝團體尋求保護，保護費更成為塔利班的重要金元之一。

美軍過分仰賴國防承包商的另一例子，就是後者協助阿富汗建立、訓練一支能抵禦極端主義組織的安全部隊。然而，上個月與塔利班的絕大多數戰鬥，還是由美國特戰部隊與持續訓練的阿富汗突擊隊員進行。

減少對私人承包商的依賴，像過去戰爭一樣倚賴美軍，才能讓美國在阿富汗取得勝利；然而，這意味總統要派出更多軍隊，運回更多屍袋。「仰仗承包商讓美國能打一場戰爭，一場讓很多美國人忘記我們還在打仗的戰爭」。