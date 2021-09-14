一年一度的香港小姐選拔12日晚間落幕，前三名分別是中葡混血宋宛穎、「翻版楊采妮」梁凱晴、中越混血邵初，而邵初不僅得到季軍，還獲得「友誼小姐」封號，讓網友形容是爆冷門。對此，邵初昨(13日)受訪時強調自己沒有後台，而貴為副總經理的曾志偉被傳替邵初父母拍照，他澄清幫拍照的並非邵初父母，而是節目贊助商。

據港媒報導，27歲的邵初是這回打進港姐決賽中年紀最大的參賽者，最後榮獲第三名和友誼小姐，讓不少人直呼意外，還傳言指邵初「背景」很強，對此她先笑著回應自己的「後台」就是其他佳麗，因友誼小姐是由其他佳麗票選選出，至於傳言指她後台強到當晚有人目擊請曾志偉替她跟父母合照，邵初則駁斥，強調當晚來的只有表姊跟男友。

曾志偉替邵初澄清絕無後台。（圖／達志影像）

受訪當下，曾志偉忽然現身，爆粗緩頰自己真的不認識邵初父母，「姓邵的我只認識邵逸夫先生」，又笑說如果自己真的是邵初的後台之一，怎麼可能只讓邵初獲得第三名，至於被目擊幫人拍照，曾志偉說：「因為那人是百貨公司老闆，是這回港姐決賽的贊助商」。

聽聞曾志偉幫忙解圍，邵初也鬆了一口氣，感謝對方幫忙，「其實我媽真的不認識曾志偉」，並強調評分多少都在評審的手上，自己無法介入。而當晚難得請到張學友獻唱，不僅締造話題，收視率也不錯，讓曾志偉開心說：「幕前幕後都很開心，沒白白辛苦了」。