北市府14日上午10時許於市政大樓B1多功能廳舉行「北市數位內容創新中心BOT案」簽約典禮，市長柯文哲在致詞過程中，天花板不停「滴滴答答」漏水。（張穎齊攝）

北市府14日上午10時許於市政大樓B1多功能廳舉行「北市數位內容創新中心BOT案」簽約典禮，由市長柯文哲、緯創集團旗下緯成資產管理股份有限公司董事長林福謙共同簽署投資契約。貴賓雲集的盛大典禮中，卻發生小插曲，柯在致詞過程中，天花板不停漏水，「滴滴答答」聲響吵到眾人都聽得到，公管中心已緊急派人搶修。

北市產業發展局表示，「北市數位內容創新中心BOT案」依據促參法第42條，由政府規畫、民間參與方式辦理，是全台首例以數位內容產業為主軸的BOT案，開發基地面積約2公頃，座落於內湖區行善路、舊宗路一段、新湖一路及行善社會住宅用地所圍街廓，位於內科及南港產業聚落樞紐位置，且未來將有捷運環狀線東環段通過。

「北市數位內容創新中心BOT案」的興建總樓地板面積約24000坪，並打造為黃金級綠建築及鑽石級智慧建築；其中，主體事業包括育成中心及創意交流空間等，提供數位內容關聯產業及創新活動的工作、交流及展示使用，合計面積超過6500坪，未來民間機構緯成資產管理股份有限公司將與工研院協力營運管理。

北市府14日上午10時許於市政大樓B1多功能廳舉行「北市數位內容創新中心BOT案」簽約典禮，市長柯文哲在致詞過程中，天花板不停「滴滴答答」漏水。（張穎齊攝）

產發局說，其他附屬使用項目則供數位內容產業、資通訊產業及相關支援產業等廠商進駐；此BOT案民間機構之投資金額約43億元，契約期間共計50年，預估約可創造3500個就業機會，整體政府財務效益包括開發權利金、營運權利金、土地租金及相關稅收等，預估至少57億元。

柯文哲表示，為加值內科產業群聚能量，市府2016年提出「內科2.0」計畫，釋出可用的市有土地及建物空間，作為支援產業發展的基地，去年「北市內湖科技園區產業支援設施開發計畫BOT案」－內科創新育成基地（t.Hub）已啟用營運，成功引進新創產業動能。

柯說，今天簽約的數位內容創新中心BOT案就是一個重要的里程碑，未來在公私協力及民間資源與專業的投入下，期許此BOT案成為台北市數位內容產業發展的關鍵助力。