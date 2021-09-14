世界女子網球協會WTA周一宣布，今年度的封關戰WTA年終總決賽，將先移到墨西哥第2大城瓜達拉哈拉舉辦，明年再回中國大陸深圳，但WTA並未說明理由。

WTA年終總決賽每年預計在11月登場，是為整季巡迴賽圓滿收尾的封關戰，WTA也已經和大陸方簽約，從2019年開始直到2030年，這場年終大賽都會在大陸深圳市舉辦，去年因為新冠肺炎疫情停辦一屆，今年恢復辦理，不過先改到墨西哥，明年再回大陸。

WTA並未說明原因，美國ESPN認為，新冠肺炎讓跨國旅行有更多限制及新規定，因此已經有原本要在大陸舉行的多場國際體育競賽，已經重新調整比賽地點。

對於年終總決賽降臨瓜達拉哈拉，WTA主席賽門(Steve Simon)透過聲明稿表示：「我們很興奮在這特別的一年，要把這場網球盛宴帶到令人振奮又有活力的瓜達拉哈拉市。」

今年3月瓜達拉哈拉已經辦過一場WTA硬地賽事，這回不但是第1次成為WTA年終總決賽比賽地，也是北美地區自從2005年洛杉磯之後、暌違16年年終賽再回到北美地區進行。