台灣彩券4星彩13日開出罕見的中獎號碼「7777」，引發不少彩迷興奮熱議，還有網友在PTT八卦版分享難得一見的鐵支牌，不過，網友一看中獎注數竟多達244注，忍不住問「台彩這次是不是虧大了啊？！」。

4星彩是一種四位數字遊戲(仟、佰、拾、個位數)，必須從0000~9999中選出一組四位數，選擇玩法進行投注。開獎時，開獎單位將從0000~9999中隨機開出一組四位數號碼，即為該期4星彩的中獎號碼；4星彩依其玩法可分為正彩及組彩，正彩是「對數字，也要對位置」的玩法，組彩是「只對數字，不用對位置」的玩法。

由於第110000219期開出的獎號為「7777」，四位數字都一樣，所以只會有正彩中獎，根據台彩統計，共有244注中獎，每注中獎獎金12萬5000元，合計共送出3050萬元的獎金。不過，台彩當期4星彩的銷售金額為444萬7625元，虧了2600多萬元，就如該網友所說的，台彩這次虧大了。

有網友看到開出罕見的鐵支牌，留言表示「這一定是養牌」、「這種號碼也會中」、「幾年一次...這些人也壓很多年吧」、「丟這麼多年的水溝終於中了（？」，也有網友認為台彩「賺十幾年虧一次 小事」。