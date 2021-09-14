上月查獲數起越南豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒陽性，為確保廚餘不會成為傳播途徑，農委會9月起禁止廚餘養豬1個月，擬在10月後「有條件重啟廚餘養豬」，要求飼養登記199頭以下之畜牧場維持暫停廚餘養豬，並輔導轉型或離牧；200頭以上養豬場若要使用廚餘養豬，則需使以90度高溫蒸煮1小時。農委會主委陳吉仲今(14)日說明，會以最高風險畜牧場來優先處理，相關做法會在和專家及各縣市防疫單位溝通討論後宣布。

陳吉仲指出，自8月22日查獲非洲豬瘟陽性越南肉品後，就針對邊境加強防守，也要將國內市場上的非法肉製品全部清除，在9月6日後就已經沒有陽性案例，接下來就是要將6400多場畜牧場處理好。

陳吉仲說，目前24場違規使用廚餘的畜牧場當中，有23場是小規模畜牧場，即使已經暫停使用廚餘養豬，但仍有23場違規，將針對最高風險的畜牧場來優先處理。

陳吉仲表示，今天下午就會召開學者專家會議，另外還要和各縣市農業首長及縣市防疫單位開會討論，一有結果就會對外宣布說明。

被問到是否影響台灣豬肉外銷，陳吉仲指出，現在的豬肉製品已經可以外銷，台灣也有生鮮豬肉外銷到澳門及菲律賓，如果傳統豬瘟也成功拔針成功，生鮮豬肉就可以外銷到日本。