2021北埔膨風路跑活動將在12月4日開跑，3組不同路線的賽程可分散人流讓2000人參加，從8月10日展開網路報名，可能受到疫情影響，迄14日報名人數約近400人，鄉長莊明增歡迎喜愛路跑的民眾踴躍參加，一起來感受北埔鄉美麗的田園風光與客庄風情。

莊明增說，去年舉辦第一屆北埔膨風路跑活動，讓全國跑友深入客庄，認識北埔鄉在地茶文化，體驗獨有的客家風情，今年續辦網路報名將到9月30日止，北埔鄉有意參加路跑的在地民眾，可在9月16、17、27及28日到鄉公所把握最後報名機會。

莊明增指今年北埔膨風路跑活動，12月4日上午6點在北埔鄉綠世界生態農場準時鳴槍開跑，整個賽事將分為21公里半馬組、12公里挑戰組及4公里休閒組，讓跑者感受北埔鄉美麗的田園風光與人情味。

半馬組、挑戰組的總排名及分組排名可以獲得獎金、北埔特色農特產品的膨風茶外，完跑的跑友都能獲得主辦單位精心準備的完跑禮及北埔農特美食伴手禮。

活動路線從綠世界生態農場出發，跑遍北埔鄉九個村，途經浪漫台三線，有黃金水鄉美名

的金牌農村南埔社區，及與蘇澳冷泉並列台灣唯二的北埔冷泉。

同時跑進古蹟密集度全台之冠的北埔老街，有一級古蹟金廣福公館、姜阿新洋樓，鄧南光影像紀念館等知名景點，讓跑者將北埔鄉美景盡收眼底。

參加路跑的民眾，可憑號碼布免費到綠世界生態農場，現省380元，更能參加摸彩活動有機會將最大獎50吋電視抱回家，當天有活動接駁車，方便跑者前來參賽。相關賽事詳情可上「2021北埔膨風路跑」FB粉絲專頁查詢。