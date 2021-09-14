陽明交大陽明校區學生會製作的新生手冊因「交通」二字字體較小，引起交大校區學生不滿，質疑被矮化，陽明交大陽明學生會13日急道歉，針對交通字樣縮小一事深感抱歉，陽明交大交大校區14日也發聲明尊重學生創意與設計，合校後校方已定調1年內為磨合期，不應苛責學生，也呼籲各界正面看待。

今年2月陽明交大正式合校，9月開學時陽明交大陽明學生會製作的新生手冊，封面國立陽明交通大學，交通二字明顯小非常多，引起部分學生不滿，網路上貼文抱怨：「瞧不起交大是嗎？」掀起一波熱議。

對此陽明學生會緊急發布聲明，設計手冊當初為求排版及凸顯陽明校區，做出了將國立陽明交通大學之交通字樣縮小的設計，因思慮不周而沒有思考到後續可能造成的負面影響，而造成大家的誤會。陽明學生會強調絕無任何矮化交大校區或破壞對等合校之意，也絕不認同任何形式之戰校區行為。

陽明學生會在聲明中指出，已更新電子版新生包檔案，並更正Facebook貼文附圖，在幾天內也將重新寄發封面及此道歉說明予所有陽明校區新生，未來也會在會內建立文宣品設計標準流程，確保此事不會再發生。

陽明交大14日也發聲明指出，關於陽明交大陽明校區學生會製作新生手冊引發爭議，校方肯定學生會自行道歉的態度。該手冊是由陽明校區學生會製作，分送給今年陽明校區的新生，校方尊重學生創意與設計。

校方表示，陽明交大合校迄今不過半年有餘，校內師生仍以國立交通大學、國立陽明大學為榮是很自然的事情，因為都將是陽明交大的一部份。校方已定調一年內為合校磨合期，對於師生仍保有原來習慣、稱呼、流程的做法，校方皆以開放態度予以支持，從未加以禁止。校方相信這是合校必經過程，惟有溯源才能開創。對於學生製作物的爭議，有時連師長都會稱呼錯校名，我們更不應苛責學生，也呼籲各界正面看待。