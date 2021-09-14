日本福島核電廠淨化輻射污染水的「多核素去除設備」，25個過濾器中發現有24個破損。東京電力公司2年前已發現過破損問題，卻沒分析原因與提出對策，只換新就繼續用。

福島第一核電廠2011年311大地震遭海嘯侵襲發生核子事故後，持續注水冷卻反應爐而不斷產生污染水；這些污染水透過「多核素去除設備」（ALPS）淨化，去除氚以外的多數輻射物質後，稱為「核廢水」，貯存在福島核電廠內。

日本放送協會（NHK）報導，東京電力公司8月底發現ALPS有過濾器破損，盤點後發現25個過濾器中有24個損壞。

由於過濾器是用來防止放射性物質漏出到外部，東電表示，沒有發現到因此影響外部環境，但無法否定可能會有放射性物質漏到核電廠的建築物內。

東電2年前也有發現ALPS過濾器破損，但東電當時沒有分析破損原因，也沒有採取任何預防措施，僅換新的過濾器就讓ALPS繼續運作。

原子力規制委員會昨天在會議上嚴厲批評東電的管理態度。委員伴信彥說，此事有遠比過濾器更嚴重的基本問題，就是東京電力公司的態度。

福島第一核電廠廢爐推動公司代表小野明表示，必須對此事進行反省，將調查原因、確實採取對策。

日本政府4月拍板兩年後要將稀釋的核廢水排放入海，並在福島第一核電廠預定廢爐的2041年到2051年左右完成排放。