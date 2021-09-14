日本防衛大臣岸信夫日前在越南演講時關切台海、南海、釣魚台等議題，並指不認同中國「海警法」的內容。中國駐越南大使館官網13日刊登新聞稿，反指日方「最沒有資格置喙台灣問題」。

新聞稿宣稱，中國頒布「海警法」不針對特定國家。中方一貫致力於與南海當事國透過對話協商，妥善處理海上分歧，不使用武力或以武力相威脅。

新聞稿又說，釣魚台及附屬島嶼是中國的固有領土。「在釣魚島海域以實力改變現狀的不是中方，而恰恰是日方。日方不要賊喊捉賊，倒打一耙。」

新聞稿接著宣稱，日本是世界上最沒有資格置喙「台灣問題」的國家。

新聞稿還說，「日本極右政治勢力在釣魚島和台灣問題上發起不自量力的挑釁」，只會再次喚起世人對日本「不光彩歷史」的記憶。

岸信夫12日在越南國防部發表演說時，重申台海安全重要性，並指責中國在釣魚台海域試圖以實力改變現狀，又認為中國實施「海警法」會加劇東海、南海緊張局勢。