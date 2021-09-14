小翔的媽媽說，小翔直到３歲都還只會說「抱抱」、「怕怕」等疊字，原以為是「大隻雞慢啼」，等長大一點就會好，但逐漸發現小翔不太與人互動，肌肉僵硬，明顯與同年齡孩子不同。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

彰化醫院職能治療師簡榮說，３歲的小翔與小融即是如此，甚至出現社交互動障礙，所幸經過早療後，２人都已恢復正常。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

小朋友啞啞學語，從疊字吃飯飯、喝湯湯、看書書等疊字學起，童言童語總是逗樂無數家長，但如果一直到了3歲以上仍只會說疊字，家長就要注意是否有可能發展遲緩，彰化醫院職能治療師簡榮說，3歲的小翔與小融即是如此，甚至出現社交互動障礙，所幸經過早療後，2人都已恢復正常。

小翔的媽媽說，小翔直到3歲都還只會說「抱抱」、「怕怕」等疊字，原以為是「大隻雞慢啼」，等長大一點就會好，但逐漸發現小翔不太與人互動，肌肉僵硬，明顯與同年齡孩子不同，後來送到彰化醫院兒童發展聯合評估中心評估後，讓他們接受早療，每周3次才慢慢進步。

簡榮成說，在遊戲室與小融、小翔玩遊戲，拼圖等進行認知訓練，並訓練平衡協調與肌力，在做動作時鼓勵他們發生，讓語言和動作相符，並給予回應，讓孩子從遊戲中找到樂趣，找到說話表達的能力與認知感，2人經過一年多的治療，已經恢復正常。

復健科主任廖宜新表示，當發現孩子語言發展速度比同齡慢，2歲不會講話、3歲無法表達完整句子，就可能有語言發展遲緩的疑慮，建議交給專業醫師評估治療，因為可能伴隨認知障礙或其他方面的遲緩，這都不是單一問題，需要盡早治療，以免延誤孩子的心智等各方面發展。

精神科主任梁孫源表示，彰化醫院兒童發展評估中心整合兒童心智科、心理師、語言治療師、物理治療師、職能治療師等一起評估，找出遲緩原因是否因環境刺激不足、或情緒障礙等其他原因，並訂定出不同的治療計畫，讓家長不用跑多家醫院，就能進行全面性的治療。