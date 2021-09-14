盧廣仲首度摘下眼鏡拍攝新專輯形象照曝光。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲以〈刻在我心底的名字〉獲金曲獎年度歌曲及金馬獎最佳原創電影歌曲獎肯定，卻無辜被捲入抄襲風波，面對風風雨雨，盧廣仲選擇看淡一切，並把不同反對聲音內化，成為創作養分，推出全新音樂創作。特別的是他全新造型脫下眼鏡、穿上膚色緊身衣，帥出新高度。

盧廣仲暌違5年發片，他在疫情期間持續為新專輯趕工，終於迎來好消息，他在IG幽默宣布「睽違五十年，第六張創作專輯來了！」將在9月13日啟動六日限量「盲預購」，並釋出全新視覺照，他更難得摘下眼鏡入鏡，表示：「想用新的視角來看世界，如同這張專輯要給大家新感受！」

盧廣仲發完上一張《What a Folk!!!!!》之後，跳脫舒適圈參與戲劇演出，不僅「花甲」更加認識自己，獲金鐘獎肯定，並透過表演吸收創作能量；同時還因為演唱電影主題曲，再次贏得大眾迴響，完成三金大滿貫的紀錄。他收穫滿滿：「很高興當初願意踏出舒適圈，讓自己不侷限於音樂創作。透過演戲，了解更內心的自己。」

盧廣仲新專輯不僅是出道13年來最嘔心瀝血的音樂大作，也打破過去既定印象，呈現全新驚喜，首先是拿下多年招牌眼鏡，加上流線空氣感時尚髮型，散發成熟韻味，他表示：「在過去眼鏡等於是我的安全感，這次新造型嘗試把眼鏡摘下是想挑戰自己，面對世界透過不同視角產出創作，就像這張新專輯，大家將會聽見不一樣的盧廣仲！」

此外，他還挑戰膚色緊身上衣，展現結實好身材，他特別努力瘦了3.6公斤，他笑說：「我媽說很久沒看到我傳帥照片給她了，趁這個機會穿一些平常穿不到的酷衣服，傳一整本給媽媽看。」全新形象照在社群曝光後，立刻引起小隊員熱烈討論：「真的帥到跌破眼鏡！」圈內友人黃子佼、王彩樺、曾寶儀、曾之喬、季欣霈也紛紛留言讚他帥出新高度。

新專輯從9月13日到9月18日於平台展開獨家限時盲預購https：／／pros.is／3mate8 ，不但擁有客製印刷署名、一封來自盧廣仲的手寫信，還將採行限定特殊色CD封面印刷，增加收藏價值，不少歌迷也在預購首日當天迅速下單，表示「等了五年時間就在期待這一天，一定要趕快用新台幣下架！」