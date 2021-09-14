大坑溪逢甲橋上游固床工修復補強工程已獲行政院農業委員會補助，並於110年7月16日開工，預計於111年3月底前完工。（馮惠宜攝）

為提升大坑文化特色，增加觀光吸引力，台中市辦理北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程設計，立委莊競程、市議員曾朝榮表示，大坑既有的生態資源豐富，未來應以生態結合周遭人文景觀，融入大坑特有故事性，以活化當地產業，帶動地方觀光經濟發展效益。

莊競程表示，經他與曾朝榮積極爭取，交通部觀光局與農委會水土保持局已發文，同意北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程，總計畫經費7000萬元，自償率為30％，由觀光局補助3920萬元；大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程，總計畫經費3000萬元，自償率為5％，觀光局補助1710萬元。另外，水保局大坑溪逢甲橋上游固床工修復補強工程核定補助經費1250萬元。

為了解大坑溪兩岸遊憩設施，以及大坑溪逢甲橋上游固床工修復補強工程工法設計情形，莊競程與曾朝榮，14日於北屯區東山路逢甲橋辦理會勘。包括台中市府水利局主任秘書林志鴻、東山里長邱財源、大坑里長曾朝瑝、民德里長黃榮昌、和平里長林標權、水景里長何明坤、廍子里長董銘成等人都出席。

莊競程表示，大坑既有的生態資源豐富，應以生態為出發點，融入大坑特有故事性，來活化當地產業。曾朝榮說，他長期配合地方里長爭取這項建設計畫案，有關水域營造，建議多使用生態工法。曾朝榮服務處主任曾咨耀建議，將光西吊橋至正大橋左岸新設步道納入工程範圍內。

水利局主秘林志鴻指出，大坑溪兩岸遊憩設施營造工程，計畫範圍涵蓋北屯區大坑溪流域，自逢甲橋連通至上游民興橋的河道，長度約6.23公里，計畫以生態工法，營造友善水域、河川多樣化的生態環境，並結合周遭人文景觀，提供民眾深入了解大坑風景區的生態與文化體驗。