AI晶片AIoT（人工智慧物聯網）已成各國競相發展的技術重點！由工研院等單位成立的人工智慧晶片聯盟，14日與美國加州大學洛杉磯分校異質整合效能擴展中心，透過視訊簽署「異質整合先進封裝合作備忘錄」（MOU），希望以台灣AIoT的優勢加上美國高效能運算發展經驗，加深供應鏈合作，搶攻AI人工智慧晶片新商機。

經濟部技術處科技專家林顯易表示，台灣擁有完整的半導體產業鏈與AIoT優勢，美國則在高效能運算具有不可取代的地位，技術處支持台美產業技術聯盟深耕合作，打造下世代人工智慧創新技術與新服務。

工研院電光所所長吳志毅表示，傳輸頻寬速度在整合異質晶片中扮演關鍵角色，工研院多年深耕封裝領域技術已打下雄厚基礎，未來將可運用於8K高解析度影像、5G通訊等高頻寬需求創新應用，同時著手建置少量試產線及相關技術，降低少量多樣產品的挑戰門檻。

吳志毅指出，台美結盟後，可透過美方平台將台灣AI on Chip晶片間傳輸技術推到國際，並將國外先進系統需求串接國內生態系，初期可在工研院少量試產線中進行雛型樣品的功能驗證，未來銜接到國內半導體產業鏈接單生產，進一步協助產業界接軌國際。

美國加州大學洛杉磯分校教授Subramanian S. Iyer指出，未來將與工研院在高效能運算、人工智慧異質整合與封裝技術領域上進行密切合作，相信對研究方向、技術開發與人才交流等層面，都會產生更有意義的影響。

擔任AITA聯盟會長的鈺創科技董事長盧超群表示，他相信在台灣成熟的產業鏈及晶片生產豐沛經驗，結合UCLA豐富的全球整合資源助益下，可為台灣業者搶先進行AI晶片戰略布局先機，加速AI晶片發展。