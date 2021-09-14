社團法人台中市和風慈善會14日在南區工學路舉辦「養小豬、愛心行善活動」，共收到170隻「小豬」；捐款所得，未來將每月提供重大變故、隔代教養清寒兒童獎助學金，鼓勵他們不畏困境，努力向上，現場吸引約百人參加，氣氛溫馨、熱絡。

「養小豬（撲滿）、愛心行善活動」14日上午在南區工學路59巷35號和風慈善會館前舉行，由理事長詹益喜主持，包括市議員邱素貞、國光里長陳雅惠、市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀，以及該會近百名會員參加，現場氣氛溫馨、熱絡。

和風慈善會理事長詹益喜表示，該會創立於民國85年，25年來，參與各種重大緊急災難救助活動，不遺餘力，獲得政府與民間認同與肯定。今年因疫情影響，遵守防疫規定，無法舉辦大型活動，因此改為靜態的「養小豬、愛心行善活動」，是成立以來的創舉。14日共收到170隻「小豬」撲滿，活動成功、圓滿。

詹益喜指出，這項活動幫助的對象，包括中部5縣市的國中、小清寒學生。贊助6千元以上或「小豬」撲滿5隻者，列為贊助單位；贊助1萬2千元以上或「小豬」撲滿10隻者，列為協辦單位，並致贈感謝狀。歡迎各界共襄盛舉。

邱素貞當場捐贈1萬元現金拋磚引玉。她表示，經由「養豬」撲滿，鼓勵大家養成儲蓄的好習慣，幫助家境清寒學生，很有意義。陳雅惠、曾咨耀說，和風慈善會始終以社會急難救助為宗旨，本著「人飢己飢，人溺己溺」的精神，及時救援社會上孤苦、急難者，對於貧困家庭或因突發事故造成經濟衝擊，影響生活民眾，適時伸出援手，為社會注入一股清流，令人敬佩。