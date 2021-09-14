警政署長陳家欽為慰勉保七總隊員警今年在偵辦查緝盜伐山老鼠、以及野生動物保育、環保、食安、防堵非洲豬瘟等攸關民眾健康及國土保育的案件繳出漂亮的成績單。14日前往保七總隊慰勉及鼓勵同仁，並指出各大隊分佈全台，有的在2000公尺以上高山及偏遠地區，像是南方四島小隊服務的辛勞，讓負責國土安全的保七員警感到滿滿的愛心與關懷。

陳家欽強調，行政院非常重視森林保育及防堵非洲豬瘟工作，保七總隊在今年上半年防疫期間，查獲盜伐林木37件，查扣貴重林木9萬724公斤、濫墾林地36件、取締違反野生動物保育法50件、查獲盜採砂石案件1件及環保案件209件，且迄今取締森林引火20件22人，並在爆發「非洲豬瘟」襲台之際，配合中央及地方主管機關至各地清查，共查獲來源不明豬肉及產製7件，防止「非洲豬瘟」疫情漫延，守護國人健康。

陳家欽期許保七總隊同仁，運用新思維的治安理念，積極任事、勇於承擔責任，遇事遇案要能果斷的採取行動，以高效工作態度發揮1加1大於2的整體戰力。