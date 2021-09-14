新北市幼兒園上周爆發群聚感染，各縣市為了防堵Delta疫情燒進校園紛紛預防性停課，但各縣市停課標準不一引發民怨；民進黨立委黃國書今呼籲教育部應與地方政府協調，訂定一套明確的「預防性停課指引及後續因應措施」，讓預防性停課及復課標準明確化、幼兒園防疫管理措施一致化。

他還表示，建議教育部規劃讓幼兒園及托嬰中心教職人員以專案造冊方式，於疫苗到貨時盡速施打第二劑。

黃國書今邀集教育部、中華民國兒童教保聯合總會及中華民國幼教聯合總會共同召開記者會，要求教育部會同地方政府訂定「預防性停課指引及後續因應措施」，讓各縣市停課及復課標準一致化，也讓幼童安置有配套、家長請假照護有依據。

黃國書說，一開學就傳出幼兒園群聚感染，造成師生、家長人心惶惶，憂心幼兒園所防疫是否出現漏洞，為了防堵Delta病毒入侵，地方政府紛紛加碼祭出嚴格防疫措施，但各地預防性停課標準不一，停課天數與復課標準也百百種，不僅讓園所無所適從，家長職場請假無依據，甚至還出現深夜宣布停課造成孩子上學撲空、家長錯愕等亂象。

黃國書強調，政府防疫規範不明確，造成幼兒園所淪為夾心餅乾進退兩難，預防性停課與否交由幼兒園自主判斷太沉重，呼籲教育部應與地方政府協調，訂定一套明確的「預防性停課指引及後續因應措施」，也讓家長請假照護有依據、停課學童安置問題有配套，以避免讓防疫成本轉嫁民眾。

他還提到，因學齡前幼童無疫苗可打、染疫風險較高，為維護幼兒照護環境安全，政府將幼兒園及托嬰中心之教職人員納入我國公費疫苗第七類施打對象。

他說，自第一劑疫苗施打至今已近10周，為了提高幼兒園所教職員完整疫苗接種率，並加快疫苗到貨時施打作業速度，建議教育部規劃讓幼兒園及托嬰中心教職人員以專案造冊方式，於疫苗到貨時盡速施打第二劑，以守護園內教職員及學童健康。