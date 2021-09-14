新冠疫情延燒，國內約343萬人接種第一劑莫德納疫苗，但僅有33萬人接種第二劑，民眾黨指出，第二類官員第二劑施打率高達65%，早已打好打滿，「也難怪中央對於莫德納到貨效率低一事完全不急」。對此，行政院長蘇貞昌今表示，這是不實謠言，第二類施打第二劑的人員僅有0.6%，且大多數是警消等第一線人員。

民眾黨昨日透過臉書指出，截至目前，約343萬人接種第一劑莫德納疫苗，但僅有33萬人接種第二劑，其餘300多萬人只能一等再等。不過相較於一般民眾只能枯等政府不作為，第二類的官員卻是想打就打，對比65歲以上長者第二劑施打率不到1%，第二類官員第二劑施打率高達65％，看在人民眼中，情何以堪。

對此，蘇貞昌今日視察國際郵包檢疫作業受訪時表示，其中有很多不實謠言，強調第二類施打第二劑疫苗的有28萬人，其中僅有1700人是中央人員，占0.6%，絕大多數都是第一線地方清潔人員、警消、義消、救護車駕駛等，都是勞苦功高應該特別照顧者，且施打的多是AZ疫苗。

對於蘇貞昌的解釋，網友在Yahoo的相關報導留言表示，如果只有0.6%，那就公布名單，「又不是見不得光！」「你就公布名單啊，可受公評，講那麼多，只是突顯你的心虛」「公布是釋疑的唯一途徑，你敢嗎？」「現在是講中央行政官員，把警消人員拉進來，就表示心中有鬼」「沒名單，我就確定你在畫唬爛」。

網友要求公布第二類官員名單。（圖／摘自Yahoo新聞）

根據中央流行疫情指揮中心訂定，第二類疫苗公費接種對象為「維持防疫量能」人員，包括維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員、衛生單位第一線防疫人員、實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員、實際執行救災及救護人員等7類族群。