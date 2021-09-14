立法委員黃秀芳(前排右二)與彰化縣議員莊陞漢、黃千宴，到彰化市安溪路591巷道內現勘。（立委服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市安溪路591巷路基因上月底豪大雨雨水沖刷，掏空路基導致邊坡崩塌，險象環生，影響居民出入通行。立法委員黃秀芳14日邀集相關單位到場現勘，要求依重大天然災害救災復建程序，立即通報復健，不讓居民擔心受怕。

黃秀芳今天上午邀集農委會水保局南投分局長陳榮俊、彰化縣政府水利資源處、工務處等單位人員現勘，縣議員莊陞漢和黃千宴也都到場表達關心。

黃秀芳表示，巷道遭雨水沖刷掏空路基，邊坡嚴重坍塌，危害在地居民通行安全，現在鄰地私人地的工程同意書已經取得，盼市公所、縣府速報公共工程委員會，啟動災後復建工程，別讓這裡的居民，每到下大雨的日子就得提心吊膽。

陳榮俊表示，日前市公所已會請水保局南投分局勘查協助，現場路面出現裂痕，公所先以緊急措施，防止後續雨水沖刷造成損害擴大，後續也將請市公所、縣府盡速提報公共工程委員會，水保局也會提供工程技術相關協助。目前雲林縣、嘉義市與水災損都已完成提報勘查，勘查後由地方政府執行，只要地方政府盡速提報，就能啟動災修程序。