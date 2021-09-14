大陸娛樂圈近來動盪不安，官方大動作整肅，不僅失德藝人遭封殺，還傳出要整頓飯圈、女性化男藝人，更爆會有「限籍令」，禁止外國籍藝人在大陸演出，消息曝光後，謝霆鋒率先表態自己正在申請放棄加拿大國籍，網路上也瘋傳他這麼做全是為了自己在大陸的事業。

「限籍令」流出的藝人名單包括趙又廷、彭于晏、孫燕姿、劉亦菲、林俊傑…等人，儘管此消息未證實仍掀起不小風波，謝霆鋒也在央視受訪時直言：「我本來就是中國人」，並強調已經放棄加拿大國籍，網傳謝霆鋒會撇清得那麼快，是因為他投資的副業全在大陸。

謝霆鋒稱自己是中國人。（圖／翻攝自中國電影報導微博）

謝霆鋒從20歲就開始投資，22歲更創立特效公司「朝霆」，近年來廚藝精湛的他還當起廚師，創立「鋒味」飲食品牌，謝霆鋒很有生意頭腦，開設了餐廳，也製作美食節目，在微博的自我介紹還寫著自創品牌「鋒味控股創始人」，更時常參加財經論壇，已經整隻腳都踏入商界。

不僅如此，謝霆鋒也投資房地產，目前身家約超過新台幣40億，加上和王菲復合，由於王菲出身北京，因此他特別砸千萬租下北京四合院，作為他和王菲的愛窩，被猜測放棄加拿大國籍，是為了保全事業和家庭，對他來說是毫不需要考慮的選擇。