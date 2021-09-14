美國一名男子日前捕獲一條長約4公尺、重約340公斤的鱷魚，並把牠帶到加工廠解剖，沒想到卻在這隻鱷魚的腹中發現了不尋常的東西，來自史前美洲原住民所使用的「破損箭頭」和「鉛錘」，讓眾人都感到十分驚訝。

根據《KESQ-TV》報導，這隻鱷魚是由美國男子漢密爾頓（John Hamilton），在密西西比州維克斯堡（Vicksburg）的老鷹湖（Eagle Lake）所捕獲，牠的身長約4公尺、重約450公斤，漢密爾頓隨後將牠送往位於亞祖城（Yazoo City）的加工廠解剖，沒想到卻意外在鱷魚的肚子裡，挖出一些明顯不是食物的不明物體。

事後這些不明物體被證實，全都是可以追溯回數千年前、美洲原住民的文物，分別為鉛錘和破損箭頭；加工廠老闆史密斯（Shane Smith）對此十分興奮，「我自然會想，這些鱷魚要不是吃了某個印地安人，就是吃了印地安人射殺的獵物，但是你知道的，這隻鱷魚顯然沒有那麼久的歷史」，據他們推估，這隻鱷魚大約只有80到100歲左右。

地質學家史塔恩斯（James Starnes）推測，這個破損箭頭可以追溯到西元前5000至6000年，至於鉛錘則可能是西元前1700年前的產物。不過這種歷史文物為何會出現在鱷魚的肚子裡？史塔恩斯解釋，密西西比州該地區發現類似時代的文物是一件很常見的事情，文物可能因為地表侵蝕、降下大雨、建築項目等因素而暴露在外，讓它們很容易就變成鱷魚填飽肚子的選擇，「鱷魚幾乎什麼都吃」。