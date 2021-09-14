前高雄市副市長李四川今在社群平台更換大頭貼照片，雖沒有發言，但曝光不到三小時的時間，已獲得超過3000名網友按讚分享，許多網友更大喊，「想念川伯」、「高雄需要您」等的言論。

李四川今（14日）在臉書分享自己更換大頭貼的照片，照片中李四川一改過去溫和形象，戴著墨鏡，擺著瀟灑的姿態拍照，立即引來許多網友表示，「人生難得消遙的一段，好好享受，養精蓄銳，將來還望您回來服務大眾」、「川伯！回來高雄好不好」、「高雄市民感謝您」、「高雄，想你啦」、「川伯狀況越來越好」。

儘管李四川並未表態是否參選高雄市長，據《信傳媒》11日報導，一般認為，若前新北市長朱立倫當選黨主席，李四川有可能答應代表藍營出戰高雄，且李在高雄市副市長任內的「路平、燈亮、水溝通」政績，仍為高雄市民所樂道，加上李「搏感情」的形象，很合高雄人的胃口，因此李四川若參戰，高雄市長戰局有可能呈現55波，就算沒有當選，藍營議員也能受益。