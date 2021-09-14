高雄市小港區中午發生一起拖板車翻覆意外。一輛載滿數噸重鋼捲的大型拖板車，中午行經沿海一路時，疑似拖板上的鋼捲沒有捆牢，突然整個掉落，因一個鋼捲就重達數噸，連帶扯下其餘綑綁在拖板上的鋼捲，結果造成整輛車失去重心後翻覆在路中央，駕駛命大幸運的自行脫困逃生，車頭則部分遭到壓爛，由於當時人車相當多，幸好車速不快並未釀成大禍，但也造成民眾驚嚇。

疑似鋼捲掉落扯翻超大拖板車，車頭壓扁橫躺路上嚇壞高雄市民。(劉宥廷翻攝)

疑似鋼捲掉落扯翻超大拖板車，車頭壓扁橫躺路上嚇壞高雄市民。(劉宥廷翻攝)

高雄市消防局獲報後，立刻出動三輛器材車與破壞車前往救援，幸好駕駛當時已經脫困，讓消防人員捏一把冷汗，目前正由警方釐清肇事原因。