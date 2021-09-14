舊金山巨人的「魔術數字」在14日歸零，成為今年首支晉級季後賽的球隊！巨人以9-1擊敗教士的時候，國西同區的勁敵道奇比賽還未結束，但94勝50敗的巨人就算輸光剩餘的18場比賽也能以外卡晉級，現在該做的就是保護好分區龍頭的寶座。

巨人自2012年以後就沒有拿過分區第一，2014年他們還是以外卡身分摘下世界大賽冠軍，今年同區的教士大補強，成為大聯盟官媒新寵，還被球迷譏諷「大聯盟不會放過任何有關教士的芝麻綠豆新聞」。巨人過去4季的勝率都不滿5成，開季前被外界預測只有5.7%機率打進季後賽，沒想到他們在道奇、教士兩強夾擊之下第一個出線。

教士陣容豪華但實際發揮不理想，主力打者小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)依舊勇猛，達比修有投得差強人意（8勝9敗、3.95自責分率），左投史奈爾(Blake Snell)甚至更差一些，教士中途只能改爭外卡。

衛冕軍道奇受到主力發揮不佳與缺陣的困擾，王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)受傷剛剛才回歸，砸錢買來的賽揚獎投手包爾(Trevor Bauer)又因為性侵疑雲提前報銷。不幸中的大幸是他們及時補進了強投薛爾瑟(Max Scherzer)，仍保有一搏分區王座的戰力。

巨人高層其實對今年打入季後賽抱有高度期待，當家捕手波西(Buster Posey)可能感觸最深，他是當初2010年、2012年、2014年的巨人3屆冠軍成員，他自己還是新人王(2010)、國聯MVP(2012)，他又有機會幫助球隊重返榮耀。