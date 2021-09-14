民進黨全代會工作小組上周舉辦第一次會議，其中，針對2022年縣市長選舉提名，正國會中常委陳茂松提出「全面初選」，台南市長黃偉哲今天接受媒體問到此一議題時，他說目前最重要的是防疫，其次是市政，對於其他事情，他沒有想法，「以防疫為重」。

黃偉哲今天中午到東區勝利國小視察學童使用隔板吃營養午餐的情形，跟小朋友互動熱絡，面對媒體問及黨內初選議題，他說，COVID-19疫情因為Delta變種病毒愈來愈嚴重，其他部分，他沒有多去著想，現在防疫為重，第一防疫、第二市政，以這兩件事為主。