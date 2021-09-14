大陸國新辦13日舉行推動中部地區高品質發展新聞發佈會。大陸國家發改委副主任叢亮表示，要推動中部六省充分發揮比較優勢，部署5項重點任務，規劃進一步提升中部地區整體實力和競爭力，目標預計到2035年，中部地區基本實現社會主義現代化，共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

他也坦言六省之間目前的發展水準有一定差距的問題，例如人均GDP較高的湖北省是山西省的1.43倍，且城鎮化率要低於全國平均水準約6個百分點。

叢亮表示，近日大陸中共中央、國務院正式公佈《關於新時代推動中部地區高品質發展的意見》，提出2025、2035年兩個目標。第一是到2025年，中部地區品質變革、綜合實力進一步增強，主要考慮正值「十四五」結束所訂出；第二是到2035年基本實現社會主義現代化，共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

該《意見》中也對大陸中部地區高品質發展部署5個方面重點任務，包含堅持創新發展，構建以先進製造業為支撐的現代產業體系；第二是協調發展，增強城鄉區域發展協同性；第三是綠色發展，加快形成綠色生產生活方式。

第四點則是是堅持開放發展，形成內陸高水準開放新體制、優化市場化法治化國際化營商環境。第五是共用發展，提升公共服務保障水準，鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。