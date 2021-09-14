2017年震驚社會的阿囉哈客運國道自撞護欄、害乘客拋飛6死事件，倖存的懷孕乘客張姓女子因傷2年無法工作，提告求償。一審判阿囉哈客運及吳姓司機須賠償張女763萬元，高雄高分院針對張女主張薪資、勞動力減損等費用修正，判客運公司和吳男仍須賠償708萬元，可上訴。

2017年9月11日晚間11時許，吳姓司機駕駛阿囉哈客運行經國道1號岡山北上路段，車速破百時竟分心低頭找面紙，疑似警覺快要撞上前車，不慎打滑失控、直接擦撞內側護欄，導致車內乘客當場拋飛車外，6人當場死亡，多名乘客受傷。一、二審皆依業務過失致死罪判吳男4年2月，案經最高法院駁回定讞，吳男目前人已在監獄服刑。

事發當時，張女懷有身孕，坐在第11排的位置上，車輛失控自撞護欄後，自行解下安全帶逃生。張女主張該事故害她腦震盪、頸椎及椎間盤突出、脊髓損傷、身體及手腳多處鈍挫傷，事後甚至衍生創傷壓力症候群、憂鬱症，造成她2年無法工作，求償1351萬元。

阿囉哈一度以「在職教育訓練完善、行車前落實安檢」，張女沒有繫安全帶為由拒絕連帶賠償。但法官認為， 客運公司選派司機，應以技術純熟、性格謹慎精細為考量，加上以財力考量，與司機連帶賠償才能保障乘客權益。

法官表示，依《道路交通安全規則》第89條規定，張女乘坐位置非屬應繫安全帶的位子，張女也證稱要逃亡時才解開安全帶，依法無過失。

一審法官認定，阿囉哈客運需賠償張女醫療及器材費、就診油費過路費及停車費、看護費、不能工作薪資損失、勞動力減損、公司供餐費損失、精神撫慰金，扣除已領得強制險理賠及阿囉哈公司已給付的47萬元，阿囉哈公司及吳男須賠償張女763萬餘元。

二審法官下修張女的勞動力減損金額，另也針對一審判張女可獲賠、公司每日提供午晚餐費損失43萬元，認為餐費為公司鼓勵員工出勤時凝聚向心力所為之激勵措施，屬內部恩惠性給付，與勞動對價無關，對此阿囉哈公司及吳男免負賠償責任。但精神賠償金上修至100萬元，最後仍判阿囉哈公司及吳男須賠償張女708萬元，全案仍可上訴。