澳洲與南韓兩國外交及國防部長昨天進行2加2會談，提到將加強軍事聯繫。學者指出，適逢北韓試射飛彈及中國外長王毅即將到訪首爾，南韓與澳洲加強軍事聯繫的同時保持了低調。

澳洲外交部部長潘恩（Marise Payne）及國防部長杜登（Petter Dutton）13日於首爾與南韓外交部長鄭義溶及國防部長徐旭會面，進行第五次2加2部長會談。

潘恩昨天在部長官方網站發布「2021年澳、韓兩國外交及國防部長2加2會談聯合聲明」，提到雙方已就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、區域經濟合作、朝鮮半島問題，以及澳、韓兩國加強軍事連繫等多項議題取得共識。

其中，特別引起國際輿論關注的是有關澳、韓兩國加強軍事連繫的部分。澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天頭版報導，提到澳、韓兩國達成共識，雙方將進一步加強軍事訓練合作，而且未來南韓亦可能會參與澳洲兩年一度舉行的「護身軍刀」（Exercise Talisman Sabre）跨國軍事演習。

報導指出，由美、印度、日、澳四國領導人親自出席的「四方安全對話」（Quad）峰會將於24日在美國華府舉行；而潘恩和杜登近日出訪印尼、印度和南韓爭取與各國加強軍事聯繫，是澳洲為了「四方安全對話」峰會所做的準備動作。

潘恩和杜登9日於雅加達與印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）進行2加2會談；雙方同意印尼將派遣軍人前往澳洲境內接受軍事訓練。

潘恩和杜登11日又於新德里與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）及國防部長辛赫（Rajnath Singh）進行2加2會談；會中澳洲邀請印度參加「護身軍刀」跨國軍演，雙方並且同意加強情報分享。

報導提到，潘恩和杜登在首爾行程中與南韓總統文在寅會面。文在寅指出，韓、澳兩國均是位於印太地區的中等實力國家（middle powers），同時也是區域內的民主模範。對於澳、韓加強「戰略溝通」，他表示樂觀其成。

澳洲國際事務協會（Australian Institute of International Affairs）主席金傑（Allan Gyngell）指出，南韓在地理位置上形同是處於中國的「夾肢窩」，是一個高度敏感的地帶；而且北韓又剛好在11和12日試射長程巡弋飛彈，就時間點而言，澳、韓2加2會談又正處於敏感時刻。

澳洲國立大學（ANU）戰略研究與國防研究中心（Strategic and Defence Studies Centre）研究員李彼德（Peter Lee）解釋，雖然韓、澳兩國均對中國對外擴張和經濟脅迫等問題，但由於南韓需要中國介入協調北韓問題，再加上中國外交部部長王毅今天訪問首爾；故此南韓並未強調劍指中國的訊息。

延世大學（Yonsei University）研究員奉英植（Bong Youngshik）認為，南韓面對中國威脅，採取低調姿態與澳洲加強軍事和科技合作。

奉英植指出，南韓和澳洲都同樣是飽受中國經濟脅迫的國家；例如2017年南韓部署美製「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德反導系統）時，中國就禁止中國旅行團前往南韓，試圖封殺南韓的觀光產業。但奉英植相信，中國的經濟脅迫手段已經越來越無效。

奉英植認為，韓、澳2加2會談中提到眾多經濟合作議題，反映兩國是以經濟領域合作抵禦中國經濟脅迫，故此並未高調宣示以軍事圍堵中國；他認為，這可望避免落入中國升級脅迫手段的口實。

報導指出，值得注意的是，潘恩和杜登從新德里飛往首爾的航程，並未直接穿越喜瑪拉雅山和中國上空飛行，而是繞道東南亞和南海上空飛行。報導提到，按照中國政府要求，外國的外交航機要穿越中國上空的話，需要在8個星期前知會中國。