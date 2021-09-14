雲林婦陳屍計程車車廂 女兒上月台南報案 13:442021/09/14 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林蘇姓婦人疑遭同居人殺害，住台南永康的女兒上曾向永康警分局報案。(曹婷婷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林一名蘇姓婦人失蹤多時，陳屍計程車車廂，住在台南永康區的女兒平日幾乎每天跟她保持電話連絡，上個月10日苦於一周聯繫不上媽媽，趕緊向永康警分局報案，警方受理後隨即通報雲林展開緊急協尋。 永康警分局指出，蘇婦的女兒當初到復興派出所報案，稱因為已長達一周無法聯絡上媽媽，非常擔心她的狀況，尤其，怕媽媽遭到同居人鄭男藏匿，心急如焚，由於鄭男曾有家暴紀錄、列入家庭暴力高關懷對象，派出所受理報案後，立即通報雲林西螺警方緊急協尋。 雲林婦離奇陳屍小黃車廂 涉案男友詭異死在雞舍檢調解剖查原因 打擊綠能犯罪平台啟用 雲檢祭千萬檢舉獎金 #雲林 #女兒 #媽媽 #永康警分局 #陳屍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中獨居婦倒臥門旁受傷 警消破門搶救 14:282021/09/13 社會 熱血家庭2大2小機車環島 招牌揭爸媽差異網笑：媽媽真猛 15:012021/09/13 社會 辦阿扁家門口紙袋案有瑕庛 台南警一分局長記過2次 09:532021/09/14 社會 詭異命案 西螺計程車內驚見失蹤月餘婦腐屍 男友離奇冷死在大溪山區 08:502021/09/14 社會 方文琳大方曝56歲狀態 女兒視角有歲月痕跡太真實 12:182021/09/14 娛樂 周揚青拒當羅太太 改戀小6歲192公分高葛優帥姪子「外型超搭」 09:072021/09/14 娛樂 祭千萬獎金 雲林打擊綠能犯罪平台啟用 04:102021/09/14 地方新聞 雲林婦失蹤近2個月竟陳屍小黃行李廂 男友1個月前也死亡 11:062021/09/14 社會 戒掉毒癮努力尋職 他重獲女兒認同展開新人生 12:332021/09/14 生活 男子喝醉倒路邊 眼尖警員發現是通緝犯 10:582021/09/14 社會 醉後天地為床 路人嚇壞以為是路倒 10:022021/09/14 寶島 社會熱門新聞 台南尪俗又窮酸嫁他很慘？人妻抱怨文2萬人朝聖 - 社會 「最美主持人」李明璇高雄當街被呼巴掌 嚇到宮縮 - 社會 嘉義消防員潛水訓練溺水身亡 檢相驗死因出爐 - 社會 全民注意！萬安演習9月15日登場 只發警報人車不疏散 - 社會 中校酒駕仍留營引國防部震怒 205廠迎上意逼汰除 他提告保工作 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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