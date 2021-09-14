雲林一名蘇姓婦人失蹤多時，陳屍計程車車廂，住在台南永康區的女兒平日幾乎每天跟她保持電話連絡，上個月10日苦於一周聯繫不上媽媽，趕緊向永康警分局報案，警方受理後隨即通報雲林展開緊急協尋。

永康警分局指出，蘇婦的女兒當初到復興派出所報案，稱因為已長達一周無法聯絡上媽媽，非常擔心她的狀況，尤其，怕媽媽遭到同居人鄭男藏匿，心急如焚，由於鄭男曾有家暴紀錄、列入家庭暴力高關懷對象，派出所受理報案後，立即通報雲林西螺警方緊急協尋。