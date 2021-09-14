蔡英文總統（左二）、新竹市長林智堅（右二）、立委柯建銘（左一）14日一同參訪全新的新竹市華德福實驗幼兒園。（陳育賢攝）

蔡英文總統、新竹市長林智堅、立委柯建銘14日一同參訪全新的新竹市華德福實驗幼兒園，他們沿途參觀校舍環境，蔡英文並大讚這裡「孩子很幸福」，希望華德福要成為典範，讓其它縣市與幼兒園參考。

林智堅表示，新竹市政府自2018年起從零開始打造華德福教育體系，不僅找師資，更建設硬體，讓新竹市家長、幼童享受平價華德福教育，市府也規畫113學年度幼兒園公共化比率達27.8％，總計有1926個招生名額，藉此打造0至6歲國家一起養的育兒樂園。

蔡英文表示，她還沒上任前，曾到過宜蘭華德福，那時候就對華德福照顧小朋友的方式印象非常深刻，也成為她在國家教育政策1個很重要的典範，事隔這麼多年再次來到華德福，其實很興奮，很期待華德福在新竹會呈現1個什麼樣的面貌，很高興華德福來到新竹與新竹市政府一起來努力。

尤其國家有個很重要的教育政策是「國家跟你一起養」，國家是養，提供經費與行政、政策的協助，真的教導就要靠大家、靠學校。

蔡英文說，在國家跟你一起養的政策中，有1個計畫就是希望把公立或是非營利的幼兒園要增加3000班，就是所謂的公共化幼兒園政策，到目前為止，全國已增加2134班，這整個政策目標就是要實現1個平價、優質幼兒教育體系，這個政策最大的重點就是不要給年輕父母太大的負擔，就是要給他們最好的教養環境。

蔡英文指出，國家也持續投入預算，對幼兒的教養與照顧，計畫在2024年前要挹注不低於1000億的預算在國家跟你一起養的政策中，一方面國家也持續降低幼兒教育人員的負擔，也持續降低學費。

她說，對於教育，政府有決心拿出預算與政策來支持，至於成功與否就要由地方政府來執行。尤其是增加3000班的過程中，背後教育的品質是否能夠維持住，那才是真正教育的目標，希望在新竹市的華德福看到不同的典範，讓其它縣市與幼兒園參考，期待華德福未來除了幼兒園外，還有小學、中學，讓小朋友成長過程受到最好的照顧。

林智堅則表示，新竹市華德福實驗幼兒園將在9月27日開園，蔡英文總統今天特別來了解最後工程的整備狀況，要特別感謝總統與總召在這7年的時間，為竹市爭取這麼多的輕費，支持新竹市的各項建設。

他說，新竹市是個很特別的城市，是平均年齡最年輕的城市，孩子的比率非常高，14歲以下的孩子占18％，因此他擔任市長以來，非常重視學習的教育環境，新校園運動在他上任第2年起就開始啟動，新校園運動就是蓋新的學校，1個是關埔小學，1個就是華德福非營利實驗學校。

華德福的教育精神就是沒有課本，是與大自然學習，老師的師資培訓與環境的形塑是最關鍵的，而這1塊地完全是適合華德福的孩子來學習的空間。

林智堅回想，當年要蓋這所華德福的時候，蔡總統還沒上任，地方是一點也沒補助的，因此剛開始時所有經費都是要由市府來負擔，而蔡總統上任後開始有補助各項經費，後來才陸續有中央補助到7成的費用。

林智堅也提到，蔡總統曾跟他說，新竹孩子最多，學校要多蓋、要多增班，讓孩子、家長有空間、有好的環境，只不過，新竹市的增班與蓋學校的速度還是趕不上市民生養的速度，大家的生育率太高了，因此私立幼兒園增加的速度也很快，但公辦仍有公辦的優勢，對於一般的家庭能夠減輕他們的負擔。