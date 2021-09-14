新北市原住民族家庭服務中心9月再增土城區、烏來區2處新據點，分別委託社團法人中華民國崇善社會福利協會、台灣原住民族社會福利工作發展協會辦理，由原住民社工員提供原住民族家庭包含求職、福利諮詢等各項福利服務。
新北市原民局表示，截至110年8月，新北市原住民的人口數共計5萬7623人，2011年至今原住民族家庭服務中心已服務3萬4944人次以上，藉由成立原住民族家庭服務中心，期盼形成新北市原住民族照顧服務網絡，提供諮詢輔導、個案關懷、權益宣導及教育講座、支持性團體活動及社區蹲點服務的多元化福利服務量能及效能。
新增設的「都會東區原家中心」位於新北市土城區中央路三段42-1號3樓之1，「烏來區原家中心」位於新北市烏來區環山路82巷98號3樓，服務時間為每周一至五，上午8時至下午5時。
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