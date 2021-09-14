北市議員陳怡君14日批評，台北市長柯文哲先是對中央的振興方案冷嘲熱諷，「會造成通貨膨脹」，現在卻轉身加碼跟進要近20億元要幫助產業復甦，但對預算卻是「先動支後審議」，用墊付款規避議員審議的權責。北市副市長蔡炳坤說，追加預算做什麼用途，都有詳細的編列，且馬上就要開議了，都會跟議會做充分的說明。

陳怡君表示，北市府祕書長陳志銘在9月7日的市政會議上稱，本年度總預算第二次追加（減）預算案，提案機關主計處擬辦意見「本府各相關機關辦理新冠肺炎疫情防治、紓困、振興及產業數位轉型所需經費，請各該6個主管機關另據以彙案報府函請本市議會同意於法定預算外以墊付款先行支用，俟案揭追加（減）預算案完成法定程序後，再進行帳務轉正。」一節。

「市府根本就是用墊付款規避議員審議的權責！」陳怡君說，柯文哲動用這麼大一筆預算卻是用墊付款方式支應，先是讓市民買單，再讓議會來同意這筆預算，「先動支後審議」的做法，等同把北市議會當柯市府的橡皮圖章，完全不尊重議員的審查權，她要求相關預算應回歸議會進行實質審議。

陳怡君也批評熊好券是「虛偽紓困」，她說熊好券先是要市民要加入「台北通」APP才能抽優惠，且這優惠並非人人都能中獎，柯根本就是在為台北通宣傳做大外宣，更是蒐集市民個資，其心可議。

北市副市長黃珊珊表示，北市追加的是振興的預算，主要追加的部分是紓困、振興預算，還有防疫，因現在災準金只剩下1億多元，二備金也剩下1億多元。

黃珊珊說，北市還有將近4個月的工作，最重要還有接下去疫苗施打，北市還有補助醫療院所相關費用，且現在連很多別的縣市也跑來打，是超過當時預期，至於細節會跟議會報告。

黃珊珊說，二備金不是只有用在防疫，很多用在其他臨時需要或原來預算不足的部分；災準金還有一大半用在包括預防颱風、海水相關工程上，這些明細議員都看得到，不是二備金加上去就40億，也不是振興、防疫預算就40億元，中間還有很多別的預算。