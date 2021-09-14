日本執政自民黨總裁選舉17日即將公告，目前選戰態勢逐漸明朗，擁有高民調的前幹事長石破茂預料不會參選，將支持行政改革擔當大臣河野太郎，讓選情成三足鼎立之勢。

自民黨總裁選舉預計本月17日公告、29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

目前已正式表態參選的人選，從宣布時間先後來看，第一位是自民黨前政務調查會長岸田文雄，第二位是獲前首相安倍晉三力挺的前總務大臣高市早苗，第三位就是呼聲最高的河野太郎。

至於尚未決定或有意參選的人士，包括石破茂及前總務大臣野田聖子。

日本讀賣新聞報導，河野今天在內閣會議後記者會說，昨天跟石破會談時已請求石破在總裁選舉支持自己；河野說，「萬一（石破）不參選的話，我希望能獲得（石破）支持」。

石破已明確不參選的想法，並朝支持河野的方向進行協調；預料石破將在15日舉行的黨內派閥石破派總會上正式宣布。

日本放送協會（NHK）報導，有關出馬角逐，石破雖然跟同派閥議員研商如何因應，但派閥同志對參選多表達慎重意見，讓石破表示要關注黨內情勢後再做判斷。

就在這樣的氛圍下，石破昨天跟河野會談，接受河野所提出希望獲得協助的籲請。

因此，石破本人將不會參選這次的總裁選舉，預料將會支持河野，並在15日舉行的派閥總會上表明。

河野今天表示，昨天跟石破會談時，主要是希望石破如果不參選時能支持自己，也希望「如果河野首相及總裁誕生時，必須全黨團結一致因應後續的眾議院大選等，希望到時候務必能獲得石破相挺」。