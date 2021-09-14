「華語流行音樂教父」劉家昌日前難得到中視錄製《我愛冰冰Show》，他大約已有8、9年沒在台灣上綜藝節目，長年旅居國外的他，繼上次回台已是2年前，這次回國一隔離期滿，就把第1個通告獻給《我愛冰冰Show》。他這次回來主要是要看王永慶外孫女楊元寧的畫展，白冰冰得知消息後親自敲通告，「她（白冰冰）叫我就來了，在我自己的事情上，冰冰都一定會來。」言談間透露2人多年的深厚情誼。

劉家昌2017年在江西龍虎山打造藝術城「華泉小村」，當時白冰冰親自出席站台參加開幕。被問到與劉家昌是如何結緣，白冰冰說：「人生的緣分讓你沒辦法想像，我們的認識反而是我孩子的事件。」原來為了成立白曉燕基金會，白冰冰錄了1首鄭進一寫的〈燕仔！你是飛去叨？〉，「我錄完才知道這個有版權，剛好那時劉家昌老師來探望我」，白冰冰就跟劉家昌提起此事，但當時她和對方其實不熟，「因為這件事來探望我，已經非常感動，他問我有什麼可以幫忙的，我想說藝術界就找藝術人。」劉家昌一聽直接打電話給鄭進一，也解決了問題，更因這首歌意外牽起2人的緣分，對於這份恩情，白冰冰感念於心，深深肯定劉家昌在藝術界的貢獻，「未來，在歷史上絕對有一格是劉家昌老師。」

同樣對劉家昌也很敬仰的還有陽帆，他提到10多年前去美國表演，有和劉家昌老師一起吃飯，再見面就是這次錄影，所以非常開心，「在1981年那時候我剛退伍，我們唱片公司就因為老師有留下一首歌，因為那首歌名叫『揚帆』，所以後來就把我的名字也取作陽帆，所以變陽帆唱揚帆，（讓人）留下比較深刻的印象。」當時錄音的時候，劉家昌老師還配唱，這首歌流傳至今，這一切讓陽帆非常感恩。

談及近況，劉家昌表示已打完2劑莫德納疫苗，除了身體有點發癢，沒有出現其他副作用，而旅居美國的他，生活並未受到疫情影響，至今身體仍十分健朗，他也分享自己的養生之道，「健康就是不運動，我連路都不（愛）走，吃保養品、臉上抹膏之類的，我一輩子沒做過，該怎麼樣就麼樣。」心態相當豁達。佛系養生的劉家昌，心力都投注在藝術界，雖然嘴上笑著說：「我忙著退休。」但身體卻閒不下來，這次回台除了看王永慶外孫女楊元寧的畫展，也準備籌備基金會及設立音樂頻道，「我想把過去一些有回憶的音樂整理一下，弄一個頻道，讓大家有東西看。」希望藝術人能多帶給社會正能量，「像冰冰這種歡樂的節目多一點，讓大家的目光分散到這些精神糧食上。」節目預計10月9日播出。