IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)營運動能暢旺，投顧法人看好2021年第三季營收可望優於預期，明年載板價格漲幅可望放大，將今明2年獲利預期分別調升2％、7％，維持「增加持股」評等、將目標價自485元調升至514元。

南電股價6日觸及456元新高後震盪拉回405元，近日再度止跌回升，今（14）日開低後在買盤敲進下放量翻紅穩揚，最高上漲2.76％至446元，終場上漲2.3％、收於444元。三大法人上周合計小幅買超75張，昨日續買超64張。

南電8月自結合併營收47.24億元，雖月減3.21％、仍年增達29.93％，改寫歷史次高。累計前8月合併營收329.46億元、年增達37.08％。投顧法人指出，南電7～8月累計營收達96.05億元，已達第三季營收預期的70％，將季增率預期自10％調升至16％。

投顧法人指出，南電6月ABF載板10％新產能開出，配合漲價效益挹注，預期ABF及BT載板將維持滿載至第四季、且價格將持續上揚，印刷電路板（PCB）第三季稼動率亦可望自82％顯著提升至92～95％。

鑑於第三季營收成長可望優於預期，投顧法人將南電第三季營收集獲利預期同步調升4.7％，每股盈餘（EPS）估達4.5元。不過，雖然第四季ABF及BT載板持續滿載，但考量11～12月消費電子及車用PCB需求將開始減弱，預期第四季營收將小幅季增2％。

展望後市，投顧法人預期南電ABF載板第三季月產能3300萬顆，至年底可望提前增至3600萬顆，明年及後年首季預期進一步增至3800～3900萬顆及4200萬顆。看好明年價格漲幅將可望優於今年20～30％，且2023～2024年有機會參與客戶合作洽定產能。

BT載板方面，南電明年首季可望開出20％新產能，由於公司手機相關貢獻比重不高、且系統級封裝（SiP）應用增加，投顧法人看好明年價格漲幅亦可望優於今年。因此，將今明2年獲利預期分別調升2％、7％，維持「增加持股」評等、目標價調升至514元。