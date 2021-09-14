家庭背景落差大、價值觀不同都會影響雙方間的感情，交往過程中許多人期望自己與另一半是門當戶對，一名男網友在Dcard上發文表示過去與女友談論家裡概況，兩人皆生於小康家庭，某日卻驚見女友被賓利車接送，爾後坦言自己是富二代也有一台藍寶堅尼，話題一出引發眾人討論。

男友驚見女友爸爸開賓利車接送。（資料圖／賓利官網）

原PO於Dcard上以「我女朋友超有錢」為題發文，表示自己與女友一直以來都低調行事，交往過程也鮮少過問家裡狀況，曾經到女方阿嬤家見家長，看到一些高價位的擺設，原PO表示當下沒有多想，還覺得阿嬤不錯、懂收藏！某日與女友家人一同聚餐，意外發現女友家庭並不簡單，當天家人開賓利車接送兩人，事後女友表示雖是富裕之家，但渴望過上樸實不高調的生活。

我女朋友家超有錢！一文釋出引發眾論。（圖／翻攝自Dcard）

日後原PO將家裡的藍寶堅尼Coupe V10開出來跟女友見面，表示自己與女友一樣是富家之子，起初沒有坦承是不希望對方因家事背景才交往，原PO發文寫道「今天遇見了你我就認定了你不會是這種人，原來妳也跟我的想法一樣不希望找到因為錢而在一起的人」更透露雙方家長已見過面，善意的謊言卻意外的造就了一段婚姻，兩人也預計明年步入禮堂。

男友透露預計明年步入禮堂，網友回：坐等婚紗照（示意圖／達志影像）

文章一出，網友紛紛留言「男主角是中川，女主角是麗子 對嗎」「模型車我家也有幾台」「看完之後我還是睡覺吧 夢裡什麼都有」「…我就坐等婚紗照」「這是我看過最瞎的創作文」「有家裡開Toyota的要跟我交往嗎」「不要把這邊當解夢板耶⋯」表示這樣的劇情根本是小說、電視劇幾十年前的過時劇本，出格劇情遭眾人暗諷為夢中之境，提醒原PO「早點睡！」