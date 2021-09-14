後疫情時代，觀光產業力求創新思維，高雄觀光行動論壇廣邀各界專家一同激發創意(義守大學提供／李侑珊台北傳真)。

疫情衝擊全球各產業，其中波及最大的莫過於觀光產業，在進入後疫情時代，台灣的觀光產業要突破重圍重振昔日風光，已成為重要的課題。由高雄市觀光局和義守大學觀光餐旅學院舉辦的「高雄觀光行動論壇」，在防疫的前提下，以實體和線上方式同步進行，並且邀請知名作家謝哲青、百萬部落客尼力、手機攝影達人王小路等多位各領域專業人士一同共襄盛舉，希望藉由論壇對話帶動高雄觀光產業新思維。

高雄市觀光局長周玲妏感謝義守大學觀光餐旅學院的協助與承辦，為期兩天的論壇以動態和靜態、實體和視訊混合方式討論高雄觀光的特色及觀光產業創新改變的行銷模式；高雄市擁有得天獨厚的山海河港美景與多元文化資源，為了推廣高雄市的觀光產業，讓年輕人能藉由自己的體驗深入認識高雄。

義守大學觀光餐旅學院也協助觀光局辦理「少年旅行家‧高雄隨意遊」競賽，邀請全國年輕人用手機拍下高雄兩日遊的創意短片，「觀光餐旅學院」院長林皆興說，此次競賽冠軍獎金有3萬元，希望透過現在人手一機的生活模式，讓大家來趟深度之旅拍下高雄的精彩，讓每個人都有機會成為城市代言人。

義守大學觀光餐旅學院院長林皆興說，疫情衝擊觀光產業，義大不但身負教育使命，更肩負社會責任，尤其身為南台灣優質的觀光餐旅學院，對於在地產業的協助與合作是全力以赴，因此在這次的論壇中，義大動員觀光餐旅學院的觀光學系、餐旅管理學系、廚藝學系及休閒事業管理學系等學系的學生參與，並擔任論壇中的工作人員，希望藉由活動舉辦，讓義大觀光餐旅學院學生可以實際了解在地觀光產業的發展與創新思維，並且透過實戰工作的執行，從實務中學習相關專業與技能。

2021年適逢高雄建城百年，港都的豐富人文素養和觀光資源都讓人著迷，論壇中受邀參加的易飛網集團EZ-FLY董事長周育蔚也相當看好高雄市場。因此義大更加積極投入心力與資源，發展學校特色，尤其今年管理學院、國際學院、觀光餐旅學院再次獲得AACSB國際商管持續精進認證，義大從教育著手，與地方企業、政府部門共同合作，從產官學三方面投注資源創造機會，為學子打造專屬舞台，為產業培育傑出人才。