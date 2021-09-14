「醫生！我因為害怕疫情，延後就診拿藥。」類似的對話，近日在醫療院所診間內不絕於耳，延後就診、不規則回診、不規則用藥成為疫情爆發後常見的窘境。

社團法人中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元與中華民國糖尿病學會理事長黃建寧近日都發現，在前幾個月Covid-19疫情嚴峻期間，不少糖尿病病友、過去檢查血糖異常與糖尿病高風險族群等都暫停去醫院追蹤、檢查，但這種現象卻讓部分糖友陷入高血糖急重症危機，甚至有老人家血糖失控而不自知，結果昏迷、送急診。因此兩位理事長呼籲，請糖友與疑似糖尿病族群一定要按時回診、就醫，才能及早發現問題、盡早治療。

黃建寧理事長指出，據一份英國研究發現，從Covid-19爆發一年半以來，患者或民眾到院就醫數量明顯降低，接受糖化血色素等檢查，導致糖尿病診斷率下降，死亡率也大幅增加。反觀台灣，在疫情嚴峻時期，約有二成糖友沒照預定時間回診，令人擔憂。

糖尿病是一個需要長期監測血糖與定期回診的慢性疾病，黃建寧理事長指出，有些糖友會用有沒有不舒服症狀做為用藥、回診的依據。事實上，多數糖友沒有明顯症狀，等出現「多吃、多喝、多尿與體重減輕」等三多一少症狀，病情往往已經很嚴重，所以規律用藥、定期回診才如此重要。

除此之外，王治元理事長建議，近期在診間最常聽到患者擔憂自己是否需要施打Covid-19疫苗，但糖友是Covid-19重症高風險族群，只要沒有急性高血糖，本身也沒有對疫苗成分過敏，糖友應配合中央疫情指揮中心政策接種Covid-19疫苗，才能提升自己的保護力，避免引發重症危機。

黃建寧理事長強調，糖友在疫情期間需要注意兩件事：第一，要記得做好自我防護工作，像勤洗手、出入公共場所要戴口罩等都是重點。第二，要按時用藥、回診，並進行血糖自我監測，飲食、生活作息也要維持健康、穩定。王治元理事長則建議糖友，面對疫情變化，多以平常心看待，身心壓力才不會那麼大。此外，在醫師、衛教師等專業團隊的協助下，對於血糖控制，也才能更事半功倍。

此衛教訊息由台灣諾華協助刊登