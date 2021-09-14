進入9月，意味著前半年的耕耘即將迎來成果，應保留好的、放下壞的，此時正是最適合檢視過往的時節，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，天秤、射手、雙魚、白羊座的人9月將迎來好運，不但生活及事業越過越順利，更有源源不絕的財運進門。

▍第四名 天秤座

9月金星高照天秤座的財帛宮，延續著金星在命宮的好運氣，本月事業當紅，財運、工作皆亨通，會越來越穩定，特別是卡關已久的案子，或加薪升官卻遲遲沒進展的流程，將會在9月出現新轉機，讓你終於可以放下心中大石頭，壓力也會減輕不少。另外，在財運方面，可獲得失而復得的好運，可望收回借出去的錢，讓你財務漏洞終於得到舒緩。

▍第三名 射手座

9月金星回歸在射手座的玄秘宮，你的工作能力很好，只是過去苦於小人，或在新環境中還處於適應期，容易有溝通不良的狀況。好在進入9月有吉星加持，為你趕跑霉運及愛扯後腿的小人，讓你在事業上大開竅，摸清每個人的脾氣與地雷後，即可讓事業發展越來越順利，瞬間蛻變成職場紅人，走到哪都有貴人相助，一旦工作順遂，收入自然也會跟著翻漲。

▍第二名 雙魚座

9月金星眷顧雙魚座的戀愛宮，單身者的愛情有如神助，充滿浪漫、迷人和親切的戀愛磁場，會吸引愛慕你的人出現，並保持著密切的互動；有伴者與伴侶的感情十分穩定，可以享受兩人世界的幸福滋味，就算工作比較忙碌，另一半也能夠體諒，甚至會為你準備上班點心或下班驚喜，感情中的裂痕得以修補，甚至變得更加甜蜜，可趁勝追擊直接步入禮堂。

▍第一名 白羊座

9月火星與金星為白羊座帶來行動力與幸運能量，過去大半年你一直感到綁手綁腳，做事放不開，如今你將脫胎換骨，不但會受到上級長官賞識，賦予你運籌帷幄的權力，更能與同事一起過關斬將，完成籌備已久的專案項目，有機會升職加薪，未來一片光明。另外，也有貴人牽線，讓你結識夢寐以求的人脈，獲得創業資源，可將事業雄心擴展到人生夢想的藍圖上。

最後，艾菲爾老師也公開12星座好運關鍵詞：

白羊【順風順水】、金牛【愛情和睦】

雙子【貴人扶持】、巨蟹【獲得肯定】

獅子【墜入愛河】、處女【危機解除】

天秤【財運亨通】、天蠍【脫離苦海】

射手【小人退散】、摩羯【金錢入袋】

水瓶【快樂遠行】、雙魚【愛神眷顧】