靜宜大學舉辦「預見2030：SDGs教學與敘事力」新生營隊，並透過桌遊等活動，探索雙語教師所具備的知能，成為數位雙語教育的種籽人才。（靜宜大學提供）

靜宜大學因應疫情突破性發展，9月22日至10月3日實施「全面線上課程」；全校各系所於開學前依教育部防疫指引，規劃系列的實體及線上特色營隊協助新生融入校園生活，留下獨特的營隊體驗！校長唐傳義提醒，施打疫苗、佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離等NPI(非藥物介入)措施，是未來防疫實施重點。

副校長王孝熙指出，該校「緊急應變防疫小組」同仁，依主責分工，機動應變的調整安心就學、衛教宣導、專人關懷、防疫物資補充及定期消毒等各項防疫措施。以最嚴謹態度，做好防疫，提供師生完善與安全的學習環境。

靜宜大學各系所積極規畫特色營隊，協助新生融入校園生活，日文系以線上「學日語探日本」營隊，帶領新生認識大學生活、體驗日本風俗文化，啟發學習興趣。

英文系將於「新鮮人的E世界2.0」線上營隊中，規畫捕捉第E印象、英文新人類、大學任意門、台中City tour探索式微專題計畫等多元課程，協助學生熟悉系所與校園，並藉由多媒體及廣告文案，激發學生想像力、體驗語言的多元文化！

因應2030年雙語國家政策與108課綱的素養導向教育，靜宜大學寰宇外語教育學程為新生舉辦「預見2030：SDGs教學與敘事力」營隊，結合聯合國永續發展目標(SDGs)議題，融入雙語國際教育、未來思考與簡報敘事力；並透過桌遊等活動，協助大一新生認識聯合國永續發展目標(SDGs)，學習與他人互動，也探索雙語教師所具備的知能，成為數位雙語教育的種籽人才。

「預見2030：SDGs教學與敘事力」營隊也以「工作坊」帶領學生做中學，為個案教材找出創新解決方案。並運用未來學「六大支柱(Six Pillars)」架構，以互動的課程設計、深入的問答引導，以整合角色扮演、小組討論與自我反思；引領學生啟動創新及改變契機、另創未來！

最後帶領學生分析英文教學網紅(YouTuber)的影片腳本、英文用語、敘事內容及表達技巧；大一新生也以專業簡報，呈現英語敘事力及營隊所學成果。