抗寄生蟲老藥「伊維菌素（Ivermectin）」是否能夠有效對抗新冠疫情？這個話題從今年6月以來在全球各地就不斷受到討論。台大癌醫副院長王明鉅近日則在臉書表示，他親自寫信給成功控制疫情的印度北方邦一位Surya Kant醫師，了解到他們利用伊維菌素與微封城這兩大利器對抗疫情，讓人口數高達2.4億人的北方邦近日單日死亡數僅1人。

不過今年6月時指揮中心曾經公開表示不建議使用伊維菌素，美國疾病管制暨預防中心（CDC）和FDA也明確表示，沒有可靠的科學證據支持伊維菌素可以治療或預防新冠病毒。但近日美國的伊維菌素需求仍大增24倍。

王明鉅說，他是7月底在《紐約時報》看到一則報導〈More covid mystery〉，才開始研究疫情曾經非常猛烈的印度，過去2個月何以大幅平息？其中印度北方邦的變化最驚人，今年4月24日新增病例3萬7944人，1個月後減為3894人，2個月後再驟降為224人。最新的數據是9月10日新增確診9人，且最新1周的單日平均死亡數是1人，疫情控制成果「非比尋常的驚人」。

印度沒有莫德納或BNT疫苗，只有英國的AZ、俄羅斯的Spuntik V及印度自己研發生產的Covaxin等3種疫苗，北方邦疫苗打得也不是非常多，完整打完2劑的只有16％，為何疫情控制得比美國、英國、德國、以色列還成功？

為了釐清疑問，王明鉅直接寫信給北方邦King George Medical University的Surya Kant醫師。Surya Kant醫師去年4月被政府委託到印度最早爆發疫情的Agra地區，了解當地疫情傳播的狀況，並接受當地一位醫師的建議，使用伊維菌素治療新冠。雖然當時缺乏大規模臨床研究，但是伊維菌素安全、便宜、容易取得，小組成員醫師使用的經驗都非常正面，因此北方邦政府批准用於治療早期的確診病患，以及密切接觸者的預防。

王明鉅說，伊維菌素對人類健康的貢獻巨大，發明它的2位日本與美國的學者與發明青蒿素治療瘧疾的中國大陸學者屠呦呦，在2015年同時榮獲諾貝爾生理及醫學獎。

王明鉅說，Surya Kant的信裡面提到，他們利用Ivermectin與Doxycycline加上鋅與維生素C與維生素D等輔助成分的組合，很成功地擊退了印度的第一波疫情，也在今年4月到6月再度擊退了侵犯北方邦的第2波Delta變種病毒疫情。

此外，北方邦政府還配合大規模的宵禁措施及較小規模的微封城，確診者與接觸者立即全部投藥治療，讓北方邦的每天新確診人數減少了99.5％，且維持到9月。

王明鉅說，看過Surya Kant教授的訪談，再查閱過他提到的許多文獻，並了解印度北方邦所採行的各種措施，就會知道北方邦的防疫成果不再神祕。