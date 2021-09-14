雲林縣58歲蘇姓婦人失蹤被發現陳屍在其鄭姓男友借來的小黃車廂內，檢警循線調查，發現鄭男也在8月16日被人發現陳屍桃園大溪山區偏僻雞舍內。據了解，鄭男在雲林與蘇婦同居，但他戶籍在桃園龜山，姊姊現在也住在桃園，蘇婦失蹤後，檢警曾循線找上他姊姊詢問鄭男下落，不久後鄭就被人發現陳屍在大溪山區。

大溪警方表示，8月16日當天，雞舍主人上午7時許前往雞舍準備餵雞，發現有陌生男子躺在雞舍內，嚇得趕緊報案，警方到場發現其身體冰冷已死亡多時，現在並未發現任何打鬥痕跡也沒有遺書，員警比對失蹤人口和死者的身體特徵，聯絡上報案協尋的鄭男姊姊後才確認其身分。

據了解，鄭男在今年8月初就回到桃園投靠姊姊，蘇婦被通報失蹤後，桃園警方接獲通知，曾循線前往鄭男姊姊住處，詢問鄭男是否在此共同居住，當時員警並未與鄭正面碰頭，鄭男疑似得知警察在找他後就離開姊姊住處，自此下落不明，最後在8月16日被人發現陳屍在雞舍內。

大溪警方說，死者陳屍的雞舍位處百吉山區，地點非常偏僻，8月時桃園山區連續多日大雨，研判鄭男身穿單薄衣物，可能不敵山區低溫因此死亡，因為現場沒有打鬥痕跡也沒有遺書，原先以為是意外，家屬對此也不願多說什麼，也表示對於死因沒有意見，近期接到雲林檢警通知，才知道死者可能涉及凶殺案感到意外，桃園地檢署則表示，需等解剖報告出爐才能進一步釐清死者死因。