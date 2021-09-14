勞動部公告「繼續雇用高齡者補助計畫」，高市勞工局為鼓勵企業主續雇65歲勞工，可檢附申請書，向高雄市各就業服務站送件申請，最長可領取18個月補助，最高可領到25萬8千元，高雄老闆們手腳要快，補助申請只到10月底。

高市勞工局表示，為鼓勵企業繼續雇用逾65歲高齡在職勞工，勞動部已公告「繼續雇用高齡者補助計畫」，如企業有在職員工2022年滿65歲（即46年1月1日至46年12月31日出生），且預定於屆滿65歲後繼續留用，並符合相關雇用條件規定者，即可檢附申請書，向高雄市各就業服務站送件申請。

勞工局指出，依「繼續雇用高齡者補助計畫」規定，若雇主持續雇用屆退年齡的員工達30％，例如公司於明年度滿65歲員工有3人，公司預定繼續留用1人，該名員工雖可屆齡退休，但因個人有意願延後退休留任公司，則公司預定留用比率達33％，已超過30％且繼續雇用期間不低於原領薪資，公司即可申請補助。

勞工局表示，前6個月補助每人每月1萬3千元（部份工時每小時70元），第7至18個月提高補助至1萬5千元（部份工時每小時80元），最長可領取18個月補助，最高可領到25萬8千元。

凡是有意願於2022年繼續雇用高齡者的企業主，即日起至10月31日止，高市各就業服務站均可受理報名。