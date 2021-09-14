創意家公司黃姓員工去年5月在知名美食旅遊部落格網站，下載「和記豆漿店」、「Ombré餐廳」商品食物擺設照片，刊登在「創意家行銷」臉書粉絲專頁以及專屬IG，配合「宏築信義」、「吉美大安花園」不動產物件賞物廣告，遭許姓攝影師控告侵害著作權，檢察官依法起訴黃姓員工以及王姓負責人。

黃擔任創意家公司的編輯，負責廣告文案，去年5月前在知名美食旅遊部落格上，下載2張照片，並製作標題「宏築信義，連假來個老式炭烤燒餅再賞屋，創造滿意新家」以及「吉美大安花園，連假就是要悠閒早午餐還有賞屋，創造滿意新家」，由於建案與餐廳的位置相近，提醒吃完東西後可以賞屋，作為廣告噱頭。

許姓攝影師提告，指出照片上印有浮水印，部落格網站有註明「版權所有」、「圖文請勿任意轉載，若有需求煩請來信詢問」等字樣，創意家公司未經同意或授權，重置攝影著作原件，盜用後還在下方加註其他同事提供，已侵害著作權。

檢察官起訴創意家公司王姓負責人、黃姓員工，認為2人涉犯《著作權法》重製罪、公開傳輸罪嫌。