被譽為「時尚奧斯卡」的2021 MET Gala，去年因疫情爆發被迫取消，今年則是從5月延至當地時間9月13日於美國紐約大都會藝術博物館盛大展開，現場聚集不少大咖明星前來共襄盛舉，韓國知名女歌手CL及大勢女團BLACKPINK成員Rosé皆為座上嘉賓。不過，當CL一出場，超強的氣勢與誇張又火辣的穿搭，立即吸引全場的目光。

CL（李彩麟）過去曾是YG旗下女團2NE1的隊長，在其中擔任饒舌、領舞、領唱的角色，而她也以超強的個人魅力與創作風格受到海內外粉絲的喜愛，甚至在2015年開始朝向國際發展，成為小賈斯汀（Justin Bieber）、亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）等多名大咖歌手的師妹，2019年宣布單飛後，她便成立獨立團隊及公司，希望結合韓國傳統文化與美國專業化體系，朝向全方面發展。

而CL的穿搭風格一向大膽、前衛，這次她也以韓國SOLO女歌手的身份，首次受邀登上2021 MET Gala的時尚盛宴，當天她穿著知名服飾品牌「Alexander wang」所訂製的禮服，以牛仔布料製作成OVERSIZE的平口斗篷禮服，全身僅用胸口的綁帶固定避免滑落，CL還不忘撩開裙襬，大方露出內搭的白色三角褲，修長美腿及性感的鎖骨、肩頸曲線也一覽無遺；反觀BLACKPINK成員Rosé所穿的蝴蝶結造型洋裝，雖低胸的剪裁與超短的裙襬設計，讓Rosé露出一貫的纖細長腿，但CL的造型卻更顯性感與霸氣。

不過，部分網友看到照片後卻不埋單，紛紛留言「乍看之下以為是紙尿褲」、「抱歉，我真的GET不到白色三角褲的性感」、「這…真的好看嗎」、「看起來好臃腫」、「其實不把衣服撩開我還覺得蠻好看的」；當然大部分的粉絲還是力挺表示「姊的氣場太強了」、「好喜歡她這種霸氣又俐落的眼妝及穿搭」、「CL就是女王其他的都不用說」、「女王駕到」、「時尚不需要懂，整體好看就行」。