花蓮縣政府因應花蓮市區停車需求增加，日前推出智慧停車導引系統，節省民眾找車位的時間，同時也在市區5處重要路口也有建置20面停車動態電子看板及停車場指引。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

中秋節4天連假將至，由於近日疫情趨緩，防疫警戒降至2級，花蓮恐湧入的大批返鄉及旅遊人潮，屆時花蓮警方將針對市區易塞車路段和時段，規畫24處交通崗，安排28名警力疏導交通，而縣府也推出智慧停車導引系統，節省民眾在市區尋找停車位的時間。

花蓮市區金三角地段，名產、小吃店林立，同時又有許多觀光客必訪東大門夜市，由於市區路幅有限，無法即時消化過量車潮，中秋連假勢必將擠得水泄不通，因此，花蓮警分局規畫專案勤務，針對轄區內容易塞車的熱點時段、路段編排24處交通崗疏導，緩解市區塞車的情況。

花蓮警分局表示，在車流高峰時段，將在市區金三角、外環連絡道路、東大門夜市周邊等處，編排最多28名警力，於重點路段、路口進行交通疏導，建議民眾盡量避開用餐等尖峰時段再上路，或事先查詢停車位置，節省在市區尋找停車位的時間。

花蓮縣政府因應市區停車需求增加，日前也推出智慧停車導引系統，加入「花蓮交通e點通」LINE官方帳號，提供6大查詢功能，包含停車地圖、500公尺內的停車格剩餘車位、記錄停車位置、常用車位功能、公車站位置及交通資訊等，而市區5處重要路口也有建置20面停車動態電子看板及停車場指引。

由於，中秋連假是防疫警戒降級後首個連假，雖說疫情趨緩，每天仍有確診案例，公路總局不鼓勵大眾使用公共運輸出遊返鄉，因此原連假公共運輸優惠不予實施，不過台鐵因應返鄉人潮，18日至21日加開樹林—花蓮復興號共8個班次，提供台北—宜蘭100元、台北—花蓮200元優惠票價，花蓮也有2班返鄉專車，目前幾乎銷售一空。